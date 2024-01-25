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В пятницу в Латвии больше не будет сильных осадков, местами выглянет солнце

rus.tvnet.lv/LETA
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Синицы на ветках. Иллюстративное фото.
Синицы на ветках. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу больше не ожидается существенных осадков, а местами, в основном в Курземе, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ночью местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. Температура воздуха составит 0...-5 градусов.

День будет преимущественно облачным, без существенных осадков. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге в пятницу ожидается облачная погода, без осадков. Ночью сохранятся порывы северного ветра до 13 метров в секунду, днем будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

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