В пятницу в Латвии больше не будет сильных осадков, местами выглянет солнце

В пятницу больше не ожидается существенных осадков, а местами, в основном в Курземе, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Ночью местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. Температура воздуха составит 0...-5 градусов.
День будет преимущественно облачным, без существенных осадков. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.
В Риге в пятницу ожидается облачная погода, без осадков. Ночью сохранятся порывы северного ветра до 13 метров в секунду, днем будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит 0...-1 градус.
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