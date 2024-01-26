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Облачно, местами снег: синоптики о погоде на субботу

rus.tvnet.lv/LETA
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Кот в снегу
Кот в снегу Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 27 января, в Курземе ожидается небольшой снег и мокрый снег, в юго-западной части региона осадков будет больше, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, лишь на востоке Латвии местами выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью и утром составит 0...-6 градусов, днем будет +2...-3 градуса.

В Риге в субботу ожидается облачная погода без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который днем станет слабым. Температура воздуха составит -3 градуса ночью и ноль градусов днем.

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