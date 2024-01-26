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Прояснения и ледяной дождь: о погоде в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 27 января 2024, 09:06
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В субботу, 27 января, на востоке Латвии местами ожидаются прояснения, на западе - небольшие осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В целом днем в Латвии будет облачно, но местами на востоке страны вероятны прояснения, а на западе ожидаются небольшие осадки, в основном снег, кое-где также ледяной дождь. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +2…-2 градуса.

В Риге днем тоже будет пасмурно, но без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура не поднимется выше 0…-1 градуса.

Галерея: Зима в Латвии

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