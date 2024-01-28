Фото ⟩ В воскресенье в Латвии ожидается температура до +4 градусов

День в Латвии будет облачным, а осадков не ожидается. В некоторых районах Латвии образуется туман. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Воздух прогреется до -1…+4 градусов.

В Риге день тоже будет облачным, и он пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, и температура воздуха поднимется до +1…+2 градусов.

Фото: Зимний день

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