По всей стране неделя начнется с оттепели

В понедельник температура воздуха в Латвии составит +1...+5 градусов, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается. Облаков станет меньше, в западной и центральной частях страны выглянет солнце.
Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье - до 18 метров в секунду.
В Риге в первый день недели ожидается сухая погода. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +4 градусов.
Галерея: оттепель 21 декабря
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