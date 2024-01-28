По всей стране неделя начнется с оттепели

Осадков не ожидается. Облаков станет меньше, в западной и центральной частях страны выглянет солнце.

Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье - до 18 метров в секунду.

В Риге в первый день недели ожидается сухая погода. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +4 градусов.

Галерея: оттепель 21 декабря

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