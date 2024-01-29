Фото ⟩ Впечатляет! Озеро Набас вышло из берегов

Галерея: На озере Набас значительно поднялся уровень воды

По словам очевидца, уровень воды поднялся еще в начале этого года, затопив дорогу, соединяющую озера Лиелайс Набас и Мазайс Набас.

Фото: Aculiecinieka foto.

Для сравнения, портал Apollo.lv нашел изображение Google Maps изображение, как это место выглядит незатопленным.

Фото: Ekrānuzņēmums no "Google Maps".

В последние дни службы предупреждали о том, что стоит избегать лесных автодорог, на которых возможны затопление или гололедица. Последствия второго варианта запечатлел другой читатель портала Apollo.lv, который сообщает, что в результате природной стихии на этой неделе ненадолго была блокирована автодорога Инеши - Вецпиебалга. Похоже, в результате гололедицы с дороги частично вылетел грузовик.

Как уже сообщалось, в результате переменчивой погоды условия движения на лесных дорогах на всей территории Латвии затруднены, следует из информации, опубликованной Latvijas valsts meži (LVM).

LVM призывает водителей во время езды по лесным дорогам соблюдать особую осторожность. На отдельных участках дорог наезженные машинами следы покрывает лед и вода, что делает движение опасным.

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