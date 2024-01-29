В ночь на вторник в Латвии подморозит; днем воздух прогреется до +5 градусов

Ночь будет облачной, осадков не ожидается. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

День будет преимущественно облачным, на севере Видземе ожидается небольшой дождь, ледяной дождь. Воздух при слабом южном, юго-западном ветре прогреется до 0...+5 градусов.

В Риге во вторник будет в основном облачно, может выглянуть солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха опустится до -1 градуса ночью, днем потеплеет до +2...+3 градусов.

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