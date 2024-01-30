Январь закончится пасмурной и дождливой погодой; потеплеет до +6 градусов

Ночью местами образуется туман, в основном в Курземе и Видземе. На некоторых участках дорог будет скользко. Температура воздуха составит -2...+3 градуса, на востоке страны - до -4 градусов. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

Днем на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, ожидается туман и слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1...+6 градусов.

В Риге последний день января будет пасмурным, с небольшим дождем. Температура воздуха ночью составит +1...+2 градуса, днем - до +5 градусов.

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