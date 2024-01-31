В первый день февраля ожидается ветреная погода, возможны кратковременные осадки

Ветер будет не столь сильным, как ночью, однако порывы западного, юго-западного ветра местами будут достигать скорости 12-17 метров в секунду, в Курземе сохранятся порывы до 19 метров в секунду.

Сквозь облака выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные осадки - дождь, град и метель.

Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов.

В Риге также ожидаются кратковременные осадки, может выглянуть солнце. Порывы западного, юго-западного ветра после полудня уже не будут превышать 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +4 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!