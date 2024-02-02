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Фото ⟩ Пятница будет преимущественно солнечной, но к вечеру ожидаются осадки

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима в Риге.
Зима в Риге. Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии ожидается небольшая облачность, которая усилится к вечеру, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня с юго-запада территорию страны начнет пересекать зона осадков с дождем и мокрым снегом. Осадки начнутся с Курземе, а к вечеру достигнут центральных регионов страны.

Сохранится слабый и умеренный западный ветер, вечером в Курземе - юго-западный. Температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге небо постепенно затянут облака, поздним вечером ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +3 градуса.

Фото: Балтийское море зимой

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