После относительно теплых выходных на новой неделе ожидаются снег и морозы

Вечером в пятницу и в ночь на субботу начиная с запада ожидаются дожди и снег, на востоке страны может выпасть до 5-10 см снега. В субботу местами пройдет небольшой дождь, в Курземе будет солнечно, а воздух прогреется до +3...+8 градусов. Будет дуть западный ветер, в Курземе порывами до 13-18 метров в секунду.