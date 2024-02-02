После относительно теплых выходных на новой неделе ожидаются снег и морозы

В субботу температура воздуха в Курземе, Земгале и Риге повысится до +6...+8 градусов, а на следующей неделе по всей стране ожидаются снег и морозы, прогнозируют синоптики.
Вечером в пятницу и в ночь на субботу начиная с запада ожидаются дожди и снег, на востоке страны может выпасть до 5-10 см снега. В субботу местами пройдет небольшой дождь, в Курземе будет солнечно, а воздух прогреется до +3...+8 градусов. Будет дуть западный ветер, в Курземе порывами до 13-18 метров в секунду.
В воскресенье температура воздуха не превысит +1...+5 градусов, днем пройдут дожди и снег, а порывы западного ветра на Курземском побережье будут достигать 20 метров в секунду.
В понедельник погода станет более солнечной, с порывистым западным, северо-западным ветром, температура будет около нуля. В последующие дни прогнозируется сильный снег. С середины недели на северо-востоке Латвии, а затем и в других регионах страны температура может опуститься ниже -10 градусов.
Осадки и таяние снега вызовут в конце недели резкое повышение уровня воды в реках, местами ожидается ледоход.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!