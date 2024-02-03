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В субботу в Латвии местами ожидается дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Evija Trifanova/LETA

На востоке Латвии в субботу, 3 февраля, еще ожидаются дожди, утром - мокрый снег, а на западе день пройдет без осадков и небо прояснится, прогнозируют синоптики.

На некоторых дорогах будет скользко, на востоке утром видимость будет затруднена из-за тумана. Будет дуть умеренный западный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду, который усилится на побережье.

Температура воздуха повысится до +2...+7 градусов.

В Риге в первой половине дня пройдут небольшие дожди, в дальнейшем осадков не ожидается, а во второй половине дня небо временами прояснится. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит от +5 до +7 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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