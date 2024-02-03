В воскресенье похолодает; дороги с утра будут скользкими

На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный ветер, на побережье и в западных районах его порывы усилятся до 15-19 метров в секунду, на морском побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

04.02. Mākoņains, vietām skaidrosies, centrālajos un austrumu rajonos palaikam nokrišņi. Ceļi būs slideni! Mērens līdz mēreni stiprs R/DR vējš, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās 15-19 m/s, jūras piekrastē līdz 20 m/s. Gaisa temperatūra 0…+5°, naktī austrumos līdz -1°. pic.twitter.com/XIpdnIpc3F — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 3, 2024

В Риге также ожидается переменная облачность, однако ночь пройдет без осадков. Дороги будут скользкими.

Будет дуть умеренный западный ветер, в середине ночи он будет порывистым.

Температура воздуха понизится до +1...+2 градусов.

Галерея: Зима в центре Риги

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