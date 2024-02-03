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В воскресенье похолодает; дороги утра будут скользкими

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Синица на кормушке
Синица на кормушке Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, в центральных и восточных районах возможны небольшие осадки, прогнозируют синоптики.

На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный ветер, на побережье и в западных районах его порывы усилятся до 15-19 метров в секунду, на морском побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге также ожидается переменная облачность, однако ночь пройдет без осадков. Дороги будут скользкими.

Будет дуть умеренный западный ветер, в середине ночи он будет порывистым.

Температура воздуха понизится до +1...+2 градусов.

Галерея: Зима в центре Риги

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