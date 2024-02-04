В ночь на понедельник местами пройдет снег; движение будет осложнено

В ночь на понедельник ожидается в основном облачная погода, местами пройдет снег, в западном и центральном районах страны осадки будут сильными и образуется снежный покров толщиной от 2 до 4 сантиметров, прогнозируют синоптики.
Во время снегопада видимость будет ухудшена, а дороги - скользкими.
Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный втеер, во второй половине ночи на морском побережье порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха составит от +2 до -3 градусов, в восточных районах - до -5 градусов.
В Риге ночью также ожидается в основном облачная погода, во второй половине ночи пройдет снег, временами он будет сильным.
Во время снегопада условия передвижения могут быть осложнены. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит около нуля градусов.
05.02. palaikam nokrišņi, pārsvarā sniegs, slapjš sniegs, vietām snigs stipri! Ceļi būs slideni! Mērens R puses vējš, piekrastē R/ZR vēja brāzmas 15-18 m/s. Minimālā gaisa temp. naktī +2...-5°, maksimālā dienā -1...+3°. pic.twitter.com/wWDtHPXydx— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 4, 2024
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