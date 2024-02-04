Вс, 4.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В ночь на понедельник местами пройдет снег; движение будет осложнено

rus.tvnet.lv
CopyTelegram Whatsapp
Снег
Снег Фото: Schutterstock.com

В ночь на понедельник ожидается в основном облачная погода, местами пройдет снег, в западном и центральном районах страны осадки будут сильными и образуется снежный покров толщиной от 2 до 4 сантиметров, прогнозируют синоптики.

Во время снегопада видимость будет ухудшена, а дороги - скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный втеер, во второй половине ночи на морском побережье порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит от +2 до -3 градусов, в восточных районах - до -5 градусов.

В Риге ночью также ожидается в основном облачная погода, во второй половине ночи пройдет снег, временами он будет сильным.

Во время снегопада условия передвижения могут быть осложнены. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит около нуля градусов.

Галерея: Метель в городе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх