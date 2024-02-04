Зима не отступает: на следующей неделе вернутся морозы, может похолодать до -19 градусов

В понедельник облака принесут осадки, в основном снег и мокрый снег, местами сильные, а во вторник снег ожидается только в некоторых районах.

Западный, северо-западный ветер, порывы которого на побережье достигнут 15-18 метров в секунду, во вторник постепенно ослабеет. И в понедельник, и во вторник минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, чуть теплее будет только на Курземском побережье. Днем потеплеет до -3...+3 градусов.

В середине недели, когда на территорию страны начнут поступать холодные воздушные массы, отрицательная температура воздуха ожидается не только в темное время суток, но и днем.

С приходом более холодных воздушных масс в середине недели на всей территории страны ожидаются отрицательные температуры не только в темное, но и в светлое время суток. Днем во многих местах столбик термометра будет держаться в пределах от -3 до -9 градусов, а ночью опустится ниже, возможно, до -15...-19 градусов в ночь на пятницу.

Осадков будет меньше, снег пройдет лишь в отдельных районах и будет не слишком сильным, а к концу недели ожидается усиление ветра.

В выходные дни холод сохранится, возможны снегопады.

Галерея: Метель в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!