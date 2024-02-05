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Во вторник местами выпадет снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима в Латвии. Иллюстративное фото.
Зима в Латвии. Иллюстративное фото. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем, местами пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

В северо-восточных регионах ночью ожидаются интенсивные осадки, на дорогах будет скользко. Температура воздуха составит 0…-6 градусов.

Днем на солнце температура повысится до +2...-3 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет преобладать переменная облачность, временами возможен небольшой снег. Ночная температура составит до -2 градусов, днем - 0...+1 градус.

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