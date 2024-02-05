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Во вторник ожидается облачная погода, вечером пройдет сильный снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Трамвай во время метели
Трамвай во время метели Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник температура воздуха в Латвии составит +2...-3 градуса, с утра и вечером местами - до -8 градусов, прогнозируют синоптики.

Через облака будет проглядывать солнце, местами пройдет небольшой кратковременный снег. Будет дуть слабый ветер.

Поздним вечером с юго-запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков - в ночь на среду и с утра ожидается сильный снег.

В Риге во вторник ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Будет дуть слабый северо-западный, вечером - юго-западный ветер. Температура воздуха днем повысится до 0...+1 градуса.

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