Во вторник ожидается облачная погода, вечером пройдет сильный снег

Через облака будет проглядывать солнце, местами пройдет небольшой кратковременный снег. Будет дуть слабый ветер.

Поздним вечером с юго-запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков - в ночь на среду и с утра ожидается сильный снег.

В Риге во вторник ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Будет дуть слабый северо-западный, вечером - юго-западный ветер. Температура воздуха днем повысится до 0...+1 градуса.

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