Ночью местами мороз усилится до -18 градусов

В ночь на четверг и утром по мере прояснения неба и снижения скорости ветра местами в Видземе и Латгале воздух остынет до -15...-18 градусов, прогнозируют синоптики.
На большей части Курземе и Земгале температура воздуха понизится до -5...-10 градусов. Ветер будет преимущественно слабый, во многих районах страны выпадет снег, местами - в основном в Курземе - сильный. Дороги будут скользкими.
Днем во многих местах также ожидается снегопад, местами - кратковременный сильный, больше осадков выпадет в Курземе. Самая солнечная погода ожидается в северо-восточных районах.
При слабом ветре переменного направления максимальная температура воздуха в четверг составит от +1 градуса на южном побережье Курземе до -8 градусов на Алуксненской возвышенности.
В Риге 8 февраля временами ожидается снегопад, сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, днем - поднимется до -2...-3 градусов.
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