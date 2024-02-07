Ночью местами мороз усилится до -18 градусов

На большей части Курземе и Земгале температура воздуха понизится до -5...-10 градусов. Ветер будет преимущественно слабый, во многих районах страны выпадет снег, местами - в основном в Курземе - сильный. Дороги будут скользкими.

Днем во многих местах также ожидается снегопад, местами - кратковременный сильный, больше осадков выпадет в Курземе. Самая солнечная погода ожидается в северо-восточных районах.

При слабом ветре переменного направления максимальная температура воздуха в четверг составит от +1 градуса на южном побережье Курземе до -8 градусов на Алуксненской возвышенности.

В Риге 8 февраля временами ожидается снегопад, сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, днем - поднимется до -2...-3 градусов.

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