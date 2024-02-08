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Сионптики предупреждают о сильном снегопаде в Риге

rus.tvnet.lv/LETA
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Снегопад в Риге. Иллюстративное фото.
Снегопад в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг на большей части Латвии временами будет идти снег, местами - сильный, прогнозируют синоптики.

В четверг утром в столице ожидается сильный снегопад - толщина снега увеличится на пять сантиметров, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Максимальная температура воздуха составит от +1 градуса на южном побережье Курземе до -7 градусов в некоторых районах на востоке страны.

Будет дуть слабый ветер, также вероятно безветрие. Местами в стране выглянет солнце.

В течение дня снегопад продолжится и ожидается увеличение толщины снега еще на несколько сантиметров. Во время снегопада видимость временами может ухудшиться до 200-500 метров. Дороги будут скользкими.

Ранним утром сильный снег шел в центральной и северной части Курземе, зона осадков смещается в центральную часть страны, свидетельствуют данные метеорологического радара.

В Риге время от времени ожидается снег, ветер - слабый переменного направления, воздух прогреется до -2 градусов.

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