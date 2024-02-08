Сионптики предупреждают о сильном снегопаде в Риге

В четверг утром в столице ожидается сильный снегопад - толщина снега увеличится на пять сантиметров, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Максимальная температура воздуха составит от +1 градуса на южном побережье Курземе до -7 градусов в некоторых районах на востоке страны.

Будет дуть слабый ветер, также вероятно безветрие. Местами в стране выглянет солнце.

❄️🌨️Šorīt uz plkst. 6.30 sniegs un apledojums Latvijas teritorijas lielākajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 84 ziemas dienesta tehnikas vienības.👇https://t.co/A1kYK8IBYS pic.twitter.com/Szi3oHNMY7 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 8, 2024

В течение дня снегопад продолжится и ожидается увеличение толщины снега еще на несколько сантиметров. Во время снегопада видимость временами может ухудшиться до 200-500 метров. Дороги будут скользкими.

Ранним утром сильный снег шел в центральной и северной части Курземе, зона осадков смещается в центральную часть страны, свидетельствуют данные метеорологического радара.

В Риге время от времени ожидается снег, ветер - слабый переменного направления, воздух прогреется до -2 градусов.

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