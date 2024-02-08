В Риге в четверг выпало 11 см снега

На станции наблюдений в Даугавгриве толщина снежного покрова увеличилась с 5 до 12 см.

Сильный снегопад пришел в Ригу из Курземе, где наибольшее количество осадков зарегистрировано в окрестностях Талси: на метеорологической станции Стенде толщина снежного покрова увеличилась с 2 до 18 см. Очень сильный снег шел и в Тукумском крае, Юрмале и соседних с Ригой краях.

В полдень во многих районах Латвии продолжает идти снег, местами - главным образом на юге и востоке от столицы - наблюдается интенсивный снегопад. В силе желтое предупреждение.

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