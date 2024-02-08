В Риге в четверг выпало 11 см снега

В полдень четверга на станции наблюдения в центре Риги толщина снежного покрова увеличилась с 5 до 16 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На станции наблюдений в Даугавгриве толщина снежного покрова увеличилась с 5 до 12 см.
Сильный снегопад пришел в Ригу из Курземе, где наибольшее количество осадков зарегистрировано в окрестностях Талси: на метеорологической станции Стенде толщина снежного покрова увеличилась с 2 до 18 см. Очень сильный снег шел и в Тукумском крае, Юрмале и соседних с Ригой краях.
В полдень во многих районах Латвии продолжает идти снег, местами - главным образом на юге и востоке от столицы - наблюдается интенсивный снегопад. В силе желтое предупреждение.
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