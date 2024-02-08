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В пятницу в Латвии ожидается небольшой снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима в Риге. Иллюстративное фото.
Зима в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу в Латвии выглянет солнце и пройдет небольшой снег, местами осадки будут более сильными, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, будет дуть восточный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 0...-4 градуса, на северо-востоке страны - до -8 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, возможен небольшой снег. При слабом или умеренном восточном, юго-восточном ветре воздух прогреется до -3...-4 градусов.

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