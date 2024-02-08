В пятницу в Латвии ожидаются снегопады и гололедица

На севере страны существенных осадков не ожидается. Небо будет в основном облачным. Ветер слабый, преимущественно с востока, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до -2...-8 градусов, при ясном небе на северо-востоке страны - до -10...-15 градусов.

Максимальная температура днем в пятницу составит 0...-4 градуса, на северо-востоке - до -8 градусов.

В Риге временами ожидается снег, ночью и утром сильный. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем поднимется до -2 градусов.

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