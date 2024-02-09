В ближайшие дни в Латвии ожидается небольшая оттепель, в понедельник - дожди

В субботу местами ожидается небольшой снег, в свою очередь во второй половине дня и вечером начиная с юго-запада страны осадки в виде снега ожидаются во многих местах. При слабом или умеренном восточном ветре сохранится мороз; в воскресенье температура воздуха поднимется до +1...+4 градусов.

Ожидается, что в понедельник по всей стране пройдут дожди и образуется гололедица, температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Жителям необходимо следить за новыми прогнозами погоды и предупреждениями, так как возможна сильная оттепель, которая существенно затруднит передвижение.

В последующие дни периодически ожидаются осадки, температура воздуха будет держаться главным образом в пределах нуля градусов, на дорогах часто будет образовываться гололед.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!