Фото ⟩ На берегу моря в Латвии сформировалось необычное природное явление

"Температура воды близка к нулю, снег медленно тает, и поверхность покрывается снежной взвесью. Медленные волны и отрицательная температура воздуха создают из снежной взвеси эти ледяные шары, которые в этот раз больше, чем в другое время, потому что ветер слабый, а волны небольшие, что позволяет шарам увеличиваться в размерах", - объяснил Брицис.