Пт, 9.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ На берегу моря в Латвии сформировалось необычное природное явление

rus.tvnet.lv
CopyTelegram Whatsapp
Пляж. Иллюстративное фото
Пляж. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу, 9 февраля, метеоролог Том Брицис сообщил, что на пляже в Лиласте, а также в некоторых других местах южного побережья Рижского залива образовались большие ледяные шары.

Причина их образования - вчерашний обильный снегопад.

"Температура воды близка к нулю, снег медленно тает, и поверхность покрывается снежной взвесью. Медленные волны и отрицательная температура воздуха создают из снежной взвеси эти ледяные шары, которые в этот раз больше, чем в другое время, потому что ветер слабый, а волны небольшие, что позволяет шарам увеличиваться в размерах", - объяснил Брицис.

В некоторых местах побережья шары находят даже в нескольких метрах от берега моря, поскольку из-за восточного ветра уровень воды упал, вода отступила, оставив шары на берегу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх