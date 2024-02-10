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Фото ⟩ В ночь на воскресенье во многих местах пойдет снег; в Риге заледенеют улицы

rus.tvnet.lv/LETA
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Мост через Рижский городской канал
Мост через Рижский городской канал Фото: Ieva Čīka/LETA

Предстоящая ночь будет облачной, во многих регионах ожидается снег, а также гололед на дорогах, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -1...-6 градусов, на северо-востоке от -6 до -8 градусов.

В Риге ночь будет облачной, ожидается снег и обледенение улиц и тротуаров. Температура воздуха в столице составит -2...-3 градуса.

Фото: Снег в Риге

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