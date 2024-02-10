Фото ⟩ В ночь на воскресенье во многих местах пойдет снег; в Риге заледенеют улицы

Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -1...-6 градусов, на северо-востоке от -6 до -8 градусов.

Šodien un naktī uz svētdienu daudzviet snigs. Sākot no valsts dienvidiem, svētdien vietām gaidāms arī sasalstošs lietus - atkala. Pirmdien un naktī uz otrdienu lietus iespējams visā valstī. — Jānis Trallis (@meteozinas) February 10, 2024

В Риге ночь будет облачной, ожидается снег и обледенение улиц и тротуаров. Температура воздуха в столице составит -2...-3 градуса.

Фото: Снег в Риге

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