Фото ⟩ В ночь на воскресенье во многих местах пойдет снег; в Риге заледенеют улицы

Предстоящая ночь будет облачной, во многих регионах ожидается снег, а также гололед на дорогах, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -1...-6 градусов, на северо-востоке от -6 до -8 градусов.
Šodien un naktī uz svētdienu daudzviet snigs. Sākot no valsts dienvidiem, svētdien vietām gaidāms arī sasalstošs lietus - atkala. Pirmdien un naktī uz otrdienu lietus iespējams visā valstī.— Jānis Trallis (@meteozinas) February 10, 2024
В Риге ночь будет облачной, ожидается снег и обледенение улиц и тротуаров. Температура воздуха в столице составит -2...-3 градуса.
Фото: Снег в Риге
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