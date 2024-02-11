На следующей неделе в некоторых районах Латвии ожидается оттепель

Столбик термометра поднимется выше отметки в 0 градусов и снег превратится в мокрый снег и дождь, однако на востоке страны сохранится характерная для зимы погода.

В начале недели ожидается оттепель, во многих местах образуется масштабный и опасный гололед, предупреждают в LVĢMC, добавляя, что грядущая оттепель осложнит и гидрологическую ситуацию, так как будет таять и снег, и лед.

В ближайшие дни погоду определена работа циклонов. В ночь на понедельник Латвию с юга достигнет теплый фронт, принеся во многие районы осадки. На тротуарах, дорогах и других поверхностях образуется сильный гололед, на северо-востоке даже очень сильный.

Во вторник также сохранится похожая погода, создав опасные условия почти на всей территории страны. В ночь на вторник в отдельных районах образуется туман. Будет преобладать слабый до умеренного восточный ветер, порывы которого во вторник на побережье будут достигать 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха по ночам понедельника и вторника составит +1…-5 градусов, а днем температура поднимется до +3…-2 градусов.

К концу недели погода будет переменчивой - временами ожидаются осадки, в основном на западе снег будет перемешиваться мокрым снегом и дождем, на востоке больше будет преобладать снегопад. Поэтому и в западной части страны снежный покров постепенно начнет уменьшаться, однако на востоке он сохранится или даже местами вырастет.

Ветер, от медленного до умеренного, будет дуть с южной стороны. Температура воздуха как ночью, так и днем на западе будет в основном держаться выше отметки 0 градусов, однако в отдельные ночи столбик термометра опустится на пару градусов ниже. В восточной части Латвии температура воздуха сохранится в пределах -2…-7 градусов.

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