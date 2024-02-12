Синоптики выступили с неприятным прогнозом на ближайшие дни

Понедельник и вторник будут дождливыми, наиболее сильное обледенение ожидается на северо-востоке страны. Местами дождь перейдет в снег - сильный снегопад на востоке страны возможен ночью и утром в среду.

Согласно прогнозам, наибольшее обледенение деревьев образуется в Алуксненском крае, опасной будет ситуация также на севере Видземе и северо-востоке Латгале. Под тяжестью льда и снега могут ломаться деревья и обрываться провода.

В четверг и пятницу возможны новые осадки, а на востоке страны усилятся морозы.

На дорогах и тротуарах по всей стране на этой неделе ожидается гололед.

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