Синоптики выступили с неприятным прогнозом на ближайшие дни

На этой неделе из-за ледяного дождя на севере Видземе, где температура воздуха сохранится в основном ниже нуля, могут ломаться деревья, при этом вес льда на деревьях может увеличиться из-за ожидаемого позже снегопада, предупреждают синоптики.
Понедельник и вторник будут дождливыми, наиболее сильное обледенение ожидается на северо-востоке страны. Местами дождь перейдет в снег - сильный снегопад на востоке страны возможен ночью и утром в среду.
Согласно прогнозам, наибольшее обледенение деревьев образуется в Алуксненском крае, опасной будет ситуация также на севере Видземе и северо-востоке Латгале. Под тяжестью льда и снега могут ломаться деревья и обрываться провода.
В четверг и пятницу возможны новые осадки, а на востоке страны усилятся морозы.
На дорогах и тротуарах по всей стране на этой неделе ожидается гололед.
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