Во вторник сохранится пасмурная погода с ледяным дождем

На северо-востоке страны ожидается сильное обледенение. Под тяжестью льда могут гнуться и ломаться деревья, обрываться линии электропередач.

Небо будет пасмурным, ожидается слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, днем в Курземе - юго-западный. Температура воздуха составит 0...+3 градуса, на северо-востоке - 0...-3 градуса.

В Риге вторник будет дождливым, температура воздуха составит +1...+3 градуса.

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