Ночью местами ожидается сильный снегопад

На остальной территории страны прогнозируется небольшой дождь, ледяной дождь и снег, местами туман. Дороги по всей Латвии будут скользкими, а на северо-востоке под тяжестью льда и снега могут гнуться и ломаться деревья, обрываться линии электропередач.

Температура ночью и утром составит +2…-3 градуса, днем - до +1…+5 градусов. Днем во многих регионах сквозь облака выглянет солнце.

В Риге ночью ожидаются небольшие осадки, улицы и тротуары обледенеют. День преимущественно пройдет без осадков. Температура воздуха ночью и утром составит около нуля, днем - до +3...+4 градусов.

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