В некоторых регионах Латвии началась метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится выше нуля пять дней подряд, и ее началом считается первый из этих дней.

По прогнозам синоптиков, к субботе, 17 февраля, среднесуточная температура воздуха на большей части территории страны будет плюсовой, при этом в пятницу и в ночь на субботу местами составит +8 градусов.

В последние годы в связи с потеплением климата бывает сложно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, поэтому синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля, которое, по статистике, является самым холодным днем года в Латвии.

В прошлом году на большей части территории Курземе метеорологическая весна началась в самый ранний из возможных сроков - 7 февраля. На следующий день она началась в Айнажи, а 10 февраля - в Добеле, Риге, Скулте и Звейниекциемсе.

В 2022 году метеорологическая весна в некоторые регионы Латвии тоже пришла уже 7 февраля, а к концу месяца началась по всей стране.

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