Дожди и повышение уровня воды в реках: синоптики о погоде на ближайшие дни

В четверг на западе и в центральных регионах страны пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, в то время как в восточных регионах к вечеру четверга и ночью на пятницу прогнозируется сильный снег. Больше осадков выпадет в пятницу и субботу, в основном в виде дождя, а вечером в субботу начнет подмораживать. В воскресенье возможна солнечная погода, лишь местами пройдут кратковременные дожди со снегом.

В пятницу в Курземе и Земгале, а ночью и утром в субботу и на остальной части территории страны потеплеет до +5...+8 градусов. В субботу ожидается порывистый юго-западный ветер, который сменится северо-западным, поэтому уже к вечеру субботы температура может опуститься ниже нуля.

В воскресенье и в начале следующей недели на востоке Латвии сохранится небольшой мороз, а в других регионах страны дневная температура будет около 0 градусов или чуть выше. Согласно текущим прогнозам, во второй половине следующей недели вновь потеплеет.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды во многих реках на западе и юге страны в настоящее время повышается, но в основном остается ниже, чем в начале февраля. В Курземе реки практически свободны ото льда, в то время как в других местах толщина льда составляет в среднем 11-22 сантиметра, а на озере Алуксне - до 39 сантиметров.

В конце недели ожидается быстрый подъем уровня воды в реках. По прогнозам гидрологов, в реках бассейна Лиелупе и других рек ожидается затопление пойм, в некоторых регионах возможен ледоход и резкие колебания уровня воды.

Галерея: Зима в Латвии

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