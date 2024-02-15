Вечером и ночью местами ожидается сильный снег

Снег также ожидается в Латгале и Селии, а в западной части страны пройдет дождь. В Курземе сгустится туман. Температура будет колебаться от -3 градусов в восточных приграничных районах до +4 градусов на юго-западе Курземе.

Последний день рабочей недели ожидается облачным и туманным. Во многих местах пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит от 0...+3 градусов на востоке страны до +6...+8 градусов в Курземе.

Ночью и днем будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге до утра пятницы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, позже дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1 градуса, днем поднимется до +5 градусов.

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