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Снег, ледяной дождь и туман: прогноз синоптиков на пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: LETA

В пятницу, 16 февраля, в Латвии будет облачная погода, во многих местах ожидается дымка и туман, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны ожидаются дожди, преимущественно небольшие и кратковременные. На востоке Латвии в первой половине дня будет идти снег и ледяной дождь. Ветер слабый или умеренный южный, юго-восточный.

Максимальная температура воздуха составит от +1...+4 градусов на востоке страны до +7...+9 градусов в Курземе.

В Риге будет облачно и туманно, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, переходящий в южный. Воздух прогреется до +6 градусов.

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