Воскресенье будет самым солнечным днем недели

В субботу через страну пройдет холодный фронт, временами ожидается дождь, во второй половине дня и вечером - снег. Ночью скорость южного ветра порывами составит 10-15 метров в секунду, на побережье - местами до 18 метров в секунду. Днем ветер сменится на северо-западный и станет менее порывистым. Максимальная температура воздуха составит +4...+8 градусов, при этом днем с северо-запада начнет поступать более прохладный воздух, и вечером во многих местах подморозит.

В воскресенье утром минимальная температура воздуха составит -1...-7 градусов. День ожидается сухим и преимущественно солнечным, со слабым или умеренным северо-западным ветром.

В ночь на понедельник ожидается понижение температуры воздуха от -1 градуса на Курземском побережье до -11 градусов в некоторых районах на востоке страны.

На следующей неделе временами возможны снег и дождь, на дорогах - гололедица. В середине и второй половине недели температура воздуха днем может повышаться до +3...+8 градусов.

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