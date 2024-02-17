В субботу ожидается пасмурная погода и осадки

В субботу, 17 февраля, территорию Латвии с запада будет пересекать холодный фронт, поэтому сохранится облачность и ожидаются осадки - преимущественно дождь, мокрый снег, во второй половине дня на востоке также пойдет снег, прогнозируют синоптики.
На отдельных участках дороги будут скользкими.
Южный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно-сильного начиная с запада постепенно начнет менять направление на западное, северо-западное, в прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +3...+6 градусов, однако днем с приходом на территорию страны более холодных воздушных масс температура воздуха понизится.
В Риге днем будет пасмурно, ожидаются дожди.
Ветер - западный, северо-западный от умеренного до умеренно-сильного, вечером его порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +4 до +6 градусов, но днем температура понизится.
Šodien apmācies, palaikam nokrišņi, galvenokārt lietus, slapjš sniegs, vakarā austrumos arī sniegs. Ceļi būs slideni. Mērens D/DR vējš sākot no rietumiem iegriezīsies no R/ZR, piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra priekšpusdienā +2…+7°, dienas gaitā tā pazemināsies. pic.twitter.com/VmZ9S0RZx7— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 17, 2024
Галерея: Февраль в Риге
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