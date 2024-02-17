В субботу ожидается пасмурная погода и осадки

Южный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно-сильного начиная с запада постепенно начнет менять направление на западное, северо-западное, в прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +3...+6 градусов, однако днем с приходом на территорию страны более холодных воздушных масс температура воздуха понизится.