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В субботу ожидается пасмурная погода и осадки

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: TVNET

В субботу, 17 февраля, территорию Латвии с запада будет пересекать холодный фронт, поэтому сохранится облачность и ожидаются осадки - преимущественно дождь, мокрый снег, во второй половине дня на востоке также пойдет снег, прогнозируют синоптики.

На отдельных участках дороги будут скользкими.

Южный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно-сильного начиная с запада постепенно начнет менять направление на западное, северо-западное, в прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +3...+6 градусов, однако днем с приходом на территорию страны более холодных воздушных масс температура воздуха понизится.

В Риге днем будет пасмурно, ожидаются дожди.

Ветер - западный, северо-западный от умеренного до умеренно-сильного, вечером его порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +4 до +6 градусов, но днем температура понизится.

Галерея: Февраль в Риге

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