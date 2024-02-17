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Фото ⟩ В воскресенье будет светить солнце и температура воздуха поднимется выше нуля

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима в Латвии. Иллюстративное фото.
Зима в Латвии. Иллюстративное фото. Фото: TVNET

В воскресенье в Латвии будет преимущественно солнечно и без осадков, однако в течение дня начиная с запада облачность начнет постепенно увеличиваться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до 0...+4 градусов.

В Риге тоже будет светить солнце, которое ближе к вечеру время от времени станут закрывать облака, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +2...+3 градуса.

Ночь будет по большей части пасмурной, но сухой. В утренние часы небо прояснится и можно будет наблюдать восход солнца. Столбики термометров опустятся ниже нуля, дороги на отдельных участках станут скользкими. Умеренный северо-западный, северный ветер в порывах на побережье будет достигать скорости 15 метров в секунду. Воздух остынет до 0...-5 градусов, на северо-востоке ожидается мороз до -7 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно облачная погода, без осадков, с утра небо начнет проясняться. Будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами скоростью до 15 м/с. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

Фото: зима в Риге

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