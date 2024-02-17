Фото ⟩ В воскресенье будет светить солнце и температура воздуха поднимется выше нуля

В Риге тоже будет светить солнце, которое ближе к вечеру время от времени станут закрывать облака, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +2...+3 градуса.

Ночь будет по большей части пасмурной, но сухой. В утренние часы небо прояснится и можно будет наблюдать восход солнца. Столбики термометров опустятся ниже нуля, дороги на отдельных участках станут скользкими. Умеренный северо-западный, северный ветер в порывах на побережье будет достигать скорости 15 метров в секунду. Воздух остынет до 0...-5 градусов, на северо-востоке ожидается мороз до -7 градусов.