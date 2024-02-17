Фото ⟩ В воскресенье будет светить солнце и температура воздуха поднимется выше нуля

В воскресенье в Латвии будет преимущественно солнечно и без осадков, однако в течение дня начиная с запада облачность начнет постепенно увеличиваться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до 0...+4 градусов.
В Риге тоже будет светить солнце, которое ближе к вечеру время от времени станут закрывать облака, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +2...+3 градуса.
Ночь будет по большей части пасмурной, но сухой. В утренние часы небо прояснится и можно будет наблюдать восход солнца. Столбики термометров опустятся ниже нуля, дороги на отдельных участках станут скользкими. Умеренный северо-западный, северный ветер в порывах на побережье будет достигать скорости 15 метров в секунду. Воздух остынет до 0...-5 градусов, на северо-востоке ожидается мороз до -7 градусов.
В Риге ночью ожидается преимущественно облачная погода, без осадков, с утра небо начнет проясняться. Будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами скоростью до 15 м/с. Температура воздуха составит 0...-1 градус.
18.02. Naktī lielākoties mākoņains, no rīta debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Bez ievērojamiem nokrišņiem. Naktī pūtīs mērens ZR vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-16 m/s, bet dienā lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 0…-5°, galējos ziemeļaustrumos līdz -7°, dienā 0…+4° 🌤️ pic.twitter.com/D66On5mjUw— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 17, 2024
Фото: зима в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!