Воскресенье будет солнечным, а потом Латвию ждет прохладная ночь

Во второй половине дня начиная с запада страны начнет постепенно увеличиваться облачность. Будет дуть слабый ветер.

Воздух в воскресенье прогреется до 0...+4 градусов.

В Риге тоже будет светить солнце, которое ближе к вечеру все чаще станет прятаться за облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +2...+4 градуса.

Позже в течение ночи облачность постепенно увеличится, но осадков не ожидается. Ночь будет прохладной: температура воздуха опустится до -1...-6 градусов, на востоке - до -8...-13 градусов.

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