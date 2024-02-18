Воскресенье будет солнечным, а потом Латвию ждет прохладная ночь

Воскресенье в Латвии будет преимущественно солнечным и без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во второй половине дня начиная с запада страны начнет постепенно увеличиваться облачность. Будет дуть слабый ветер.
Воздух в воскресенье прогреется до 0...+4 градусов.
В Риге тоже будет светить солнце, которое ближе к вечеру все чаще станет прятаться за облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +2...+4 градуса.
Позже в течение ночи облачность постепенно увеличится, но осадков не ожидается. Ночь будет прохладной: температура воздуха опустится до -1...-6 градусов, на востоке - до -8...-13 градусов.
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