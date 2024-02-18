Понедельник в Латвии будет пасмурным, много осадков не ожидается

В понедельник небо затянет облаками, а небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь вечером в юго-западных районах страны. Дороги на отдельных участках будут скользкими.

Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге тоже ожидается облачная погода, однако день пройдет без осадков. Ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха составит +1...+2 градуса.

В ночь на понедельник будет преимущественно пасмурно, на востоке небо прояснится, однако в течение ночи облачность снова увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре в некоторых районах Видземе сгустится туман.

Воздух остынет до -1...-6 градусов, в восточных районах до -6...-11 градусов, а в крайних восточных областях столбики термометров приблизятся к отметке -15 градусов.

В столице ночь будет преимущественно облачной и без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -1...-3 градуса.

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