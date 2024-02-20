Среда тоже будет серо-пасмурной

Небо будет в основном пасмурным, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +1...-2 градуса, на востоке - до -4 градусов.

В течение дня также ожидаются небольшие осадки и дымка. В Курземе и центральных регионах синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура днем повысится до 0...+4 градусов.

В Риге в среду временами ожидаются небольшие осадки и туман. Ночная температура будет около нуля, днем - до +2...+3 градусов.

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