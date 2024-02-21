В четверг Латвию накроет туман

В некоторых районах Видземе и Латгале туман может сохраниться и в течение дня. Небо будет в основном затянуто облаками, местами выглянет солнце.

Ночью местами ожидаются небольшие осадки, легкий южный ветер и температура воздуха от -1 до +3 градусов.

Днем местами пройдут небольшие дожди, будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге ночью и в первой половине дня возможен туман, днем сквозь облака могут пробиваться отдельные солнечные лучи. Существенных осадков не ожидается. Ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха составит +2 градуса ночью и до +6 градусов днем.

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