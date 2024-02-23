Суббота будет теплой, но дождливой

В течение дня сохранится облачная погода, пройдут дожди, в Курземе - затяжные. Будет доминировать слабый ветер, который во второй половине дня сменит направление на южное, юго-западное и усилится. Порывы достигнут скорости 15-19 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.

В Риге также будет облачно, периодически ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.

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