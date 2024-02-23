В субботу воздух прогреется до +10 градусов

Ночью дождь пройдет в Латгале, Селии и на востоке Видземе, во многих регионах возможен туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит 0...+5 градусов.

Утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в Курземе ожидается сильный дождь, во время которого выпадет до 15 миллиметров осадков.

В течение дня усилится южный, юго-восточный ветер, который вечером в Курземе и Земгале перейдет в юго-западный, западный. Вечером порывы ветра могут составить 15-20 метров в секунду.

Вечером температура начнет понижаться, и в ночь на воскресенье столбики термометров местами опустятся ниже нуля.

В Риге в субботу временами возможен дождь, утром ожидается туман. В течение дня усилится юго-восточный ветер, вечером ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +9 градусов.

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