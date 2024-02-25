Воскресенье будет облачным; воздух прогреется до +9 градусов

Во второй половине дня в восточных районах пройдет небольшой дождь, местами между облаками выглянет солнце. В утренние и вечерние часы местами, в основном на востоке страны, ожидается туман. Воздух прогреется до +6...+9 градусов, в восточных районах до +2...+5 градусов.

В Риге во второй половине дня будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов.

Ночью большую часть неба закроют облака, которые принесут дождь и мокрый снег, в начале ночи местами прояснится. Будет преобладать умеренный или умеренно сильный юго-западный, южный ветер порывами до 15-19 метров в секунду на большей части территории страны и до 20-22 метров в секунду в центральных и прибрежных районах.

В утренние часы при ослаблении ветра в некоторых районах сгустится туман. Воздух остынет до -1...+2 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный, южный ветер порывами до 20 метров в секунду, который во второй половине ночи ослабеет и повернет с юга и юго-востока. Столбик термометра опустится до +1...+2 градусов.

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