Во многих регионах Латвии гремел гром. Зарегистрировано более ста вспышек молний

В ряде мест отмечена гроза, ночью в Курземе зарегистрировано более ста вспышек молний.

Небо преимущественно облачное. Дует слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха +1..+6 градусов.

Снежный покров на большей части страны растаял, в некоторых районах на востоке он сохраняется, на Алуксненской наблюдательной станции еще девять сантиметров снега.

В Риге временами идут дожди, дует юго-восточный ветер три метра в секунду, температура воздуха составляет +5 градусов.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии составила от +4,3 градуса в Резекне до +9,8 градуса на Колке.

Самая высокая температура воздуха в Европе 25 февраля составила +22..+23 градуса в Испании, Греции и на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на понедельник -22 градуса в горах на юге Норвегии и -25 градусов в России.

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