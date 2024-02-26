Во вторник ожидаются дожди и туман; воздух прогреется до +8 градусов

С утра ожидается туман, днем он сохранится лишь местами, в свою очередь вечером туман снова опустится на более обширную территорию. Будет облачно.

Температура воздуха повысится до +3....+8 градусов, местами на курземском побережье Рижского залива не будет теплее +1...+2 градусов.

Будет дуть главным образом северо-восточный ветер, в Латгале - юго-восточный ветер.

В Риге ожидается туман и дождь, будет дуть слабый северо-восточный ветер, воздух прогреется до +7 градусов, но в Юрмале не будет теплее +3 градусов.

Галерея: Погода в Риге

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