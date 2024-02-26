Фото ⟩ На Ригу опустился густой туман

Во вторник, 26 февраля, на большей части территории Латвии временами пройдут дожди, во многих местах ожидается туман, прогнозируют синоптики.

Галерея: Туман в Риге

Ночью будет преимущественно пасмурно, местами пройдет дождь, во многих местах образуется туман. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +1...+6 градусов.

Днем на большей части территории страны будут дожди, больше осадков ожидается на востоке. Местами сохранится туман. При слабом ветре воздух прогреется до +4...+8 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +2...+3 градусов.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется пасмурная погода, возможен туман, днем временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, днем составит до +7 градусов.

Как отмечает RUS TVNET, в понедельник вечером во многих местах также наблюдался густой туман.

Фото: TVNET

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