Фото ⟩ Ригу "съел" туман

Как уже сообщалось, во вторник на большей части Латвии временами ожидаются дожди, наиболее сильные - в Латгале и Селии.

Утром во многих районах страны сохранился туман, днем он вероятен уже лишь местами, а вечером туман вновь охватит более обширную территорию. Небо будет затянуто облаками

Температура воздуха поднимется до +3...+8 градусов, местами на Курземском побережье Рижского залива сохранится +1...+2 градуса.

Ветер - преимущественно слабый северо-восточный, в Латгале - юго-восточный.

В Риге ожидается туман и дождь, будет дуть слабый северо-восточный ветер, воздух прогреется до +7 градусов, а в Юрмале температура не превысит +3 градусов.

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