Фото ⟩ Ригу "съел" туман

Утром во вторник, 27 февраля, рижане отправились по своим делам по улицам, покрытым густым туманом. Смотрите фотографии TVNET GRUPA!
Как уже сообщалось, во вторник на большей части Латвии временами ожидаются дожди, наиболее сильные - в Латгале и Селии.
Утром во многих районах страны сохранился туман, днем он вероятен уже лишь местами, а вечером туман вновь охватит более обширную территорию. Небо будет затянуто облаками
Температура воздуха поднимется до +3...+8 градусов, местами на Курземском побережье Рижского залива сохранится +1...+2 градуса.
Ветер - преимущественно слабый северо-восточный, в Латгале - юго-восточный.
В Риге ожидается туман и дождь, будет дуть слабый северо-восточный ветер, воздух прогреется до +7 градусов, а в Юрмале температура не превысит +3 градусов.
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