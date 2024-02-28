В районе Плявиняс затоплены территории, объявлено оранжевое предупреждение

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве в районе Плявиняс и моста в Зельки опасно высок, затоплены обширные территории.
На берегах Даугавы между Плявиняс и Екабпилсом, а также в низовьях Айвиексте во вторник вечером, 27 февраля, гидрологи объявили оранжевое предупреждение.
В среду, 28 февраля, в 4:20 утра уровень воды в Плявиняс был на 12,08 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции, что почти на четыре метра выше, чем днем ранее.
За последние пару часов уровень воды упал на несколько сантиметров. Во время наводнения в апреле 2013 года, ставшего крупнейшим за всю историю наблюдений, уровень воды на наблюдательной станции в Плявиняс достиг 13,5 метров.
В среду, 28 февраля, в 4:20 утра уровень воды у железнодорожного моста в Зельки был 7,12 метра, что примерно на два метра выше, чем накануне, а ночью уровень воды временно достигал почти восьми метров. В январе прошлого года уровень воды в этом месте поднялся до 8,6 метра.
В Екабпилсе уровень воды в Даугаве с полудня вторника поднялся на несколько сантиметров и в среду в 4:20 утра составил 6,24 метра. В Екабпилсском крае были затоплены территории Крустпилсской и Саласской волостей.
В Даугаве выше Екабпилса уровень воды в основном снизился и угрозы масштабных наводнений нет. С уходом больших ледяных масс уровень воды возле Даугавпилса за последние сутки упал более чем на метр.
Галерея: Даугава в районе Плявиняс
Šovakar ūdens līmenis Daugavā turpina paaugstināties Gravānos, Salas pagastā, kā arī Krustpils pagastā. Atbildīgie speciālisti monitorēt situāciju, kā arī komunicē ar iedzīvotājiem plūdu apdraudētajās teritorijās.Ūdens līmenis 23:30 Jēkabpilī 6.21 m, 0 cm. Zeļķos 7.76 m, +27 cm. pic.twitter.com/cLcCYR85d6— Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 27, 2024
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