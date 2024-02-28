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В районе Плявиняс затоплены территории, объявлено оранжевое предупреждение

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Фото: Ieva Čīka/LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве в районе Плявиняс и моста в Зельки опасно высок, затоплены обширные территории.

На берегах Даугавы между Плявиняс и Екабпилсом, а также в низовьях Айвиексте во вторник вечером, 27 февраля, гидрологи объявили оранжевое предупреждение.

В среду, 28 февраля, в 4:20 утра уровень воды в Плявиняс был на 12,08 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции, что почти на четыре метра выше, чем днем ​​ранее.

За последние пару часов уровень воды упал на несколько сантиметров. Во время наводнения в апреле 2013 года, ставшего крупнейшим за всю историю наблюдений, уровень воды на наблюдательной станции в Плявиняс достиг 13,5 метров.

В среду, 28 февраля, в 4:20 утра уровень воды у железнодорожного моста в Зельки был 7,12 метра, что примерно на два метра выше, чем накануне, а ночью уровень воды временно достигал почти восьми метров. В январе прошлого года уровень воды в этом месте поднялся до 8,6 метра.

В Екабпилсе уровень воды в Даугаве с полудня вторника поднялся на несколько сантиметров и в среду в 4:20 утра составил 6,24 метра. В Екабпилсском крае были затоплены территории Крустпилсской и Саласской волостей.

В Даугаве выше Екабпилса уровень воды в основном снизился и угрозы масштабных наводнений нет. С уходом больших ледяных масс уровень воды возле Даугавпилса за последние сутки упал более чем на метр.

Галерея: Даугава в районе Плявиняс

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