В районе Плявиняс затоплены территории, объявлено оранжевое предупреждение

На берегах Даугавы между Плявиняс и Екабпилсом, а также в низовьях Айвиексте во вторник вечером, 27 февраля, гидрологи объявили оранжевое предупреждение.

В среду, 28 февраля, в 4:20 утра уровень воды в Плявиняс был на 12,08 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции, что почти на четыре метра выше, чем днем ​​ранее.

За последние пару часов уровень воды упал на несколько сантиметров. Во время наводнения в апреле 2013 года, ставшего крупнейшим за всю историю наблюдений, уровень воды на наблюдательной станции в Плявиняс достиг 13,5 метров.

В среду, 28 февраля, в 4:20 утра уровень воды у железнодорожного моста в Зельки был 7,12 метра, что примерно на два метра выше, чем накануне, а ночью уровень воды временно достигал почти восьми метров. В январе прошлого года уровень воды в этом месте поднялся до 8,6 метра.

В Екабпилсе уровень воды в Даугаве с полудня вторника поднялся на несколько сантиметров и в среду в 4:20 утра составил 6,24 метра. В Екабпилсском крае были затоплены территории Крустпилсской и Саласской волостей.

В Даугаве выше Екабпилса уровень воды в основном снизился и угрозы масштабных наводнений нет. С уходом больших ледяных масс уровень воды возле Даугавпилса за последние сутки упал более чем на метр.

Галерея: Даугава в районе Плявиняс

Šovakar ūdens līmenis Daugavā turpina paaugstināties Gravānos, Salas pagastā, kā arī Krustpils pagastā. Atbildīgie speciālisti monitorēt situāciju, kā arī komunicē ar iedzīvotājiem plūdu apdraudētajās teritorijās.Ūdens līmenis 23:30 Jēkabpilī 6.21 m, 0 cm. Zeļķos 7.76 m, +27 cm. pic.twitter.com/cLcCYR85d6 — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 27, 2024

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