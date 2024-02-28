Синоптики рассказали о погоде в начале марта

В последний день февраля уменьшится влажность воздуха, туман рассеется и прекратятся дожди в Латгале. Ночью и утром температура воздуха местами опустится на один-два градуса ниже нуля, дневная температура составит +2...+7 градусов.

В конце недели ожидается переменная облачность, местами с кратковременными дождями. Ночная температура в большинстве регионов страны будет близка к нулю, днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, на солнце температура превысит +10 градусов.

Самая прохладная погода будет на Курземском побережье Рижского залива, а самая высокая температура ожидается в Курземе у открытого моря. По прогнозам синоптиков, могут быть побиты рекорды тепла.

На следующей неделе ожидается поступление в Латвию более холодного воздуха с северо-востока. Температура может понизиться до -1...-6 градусов ночью и до +1...+6 градусов днем. Осадков не ожидается, часто будет светить солнце.

Галерея: Весна в Риге

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